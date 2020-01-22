2.5 مليار دولار.. إنجلترا ثالث أعلى تبادل تجاري أوروبيًا مع مصر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن بريطانيا تحتل المرتبة الثالثة بين دول القارة الأوروبية الأعلى تبادلًا تجاريًا مع مصر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن الصادرات المصرية إلى إنجلترا سجلت ارتفاعًا إلى 1.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2019 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها في وقود وزيوت معدنية بقيمة 533.4 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 212.8 مليون دولار، خضر ونباتات بقيمة 58.1 مليون دولار، ملابس 52 مليون دولار، منتجات بلاستيكية بقيمة 52.9 مليون دولار.وفي المقابل، سجلت واردات مصر من المملكة المتحدة تراجعًا إلى حدود 1.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2019 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 67.6 مليون دولار.