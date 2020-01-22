مجدى أحمد على ينتهى من مونتاج فيلم «2 طلعت حرب»

انتهى المخرج مجدي أحمد علي، من عمليات مونتاج ومكساج فيلمه الجديد "2 طلعت حرب"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الجهة المنتجة للفيلم لم تحدد بعد موعد طرحه بدور العرض.وتدور معظم أحداث فيلم "2 طلعت حرب" في فترة الستينيات من القرن الماضي، داخل إحدى الشقق في منطقة وسط البلد، ويستعرض أبرز القضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.الفيلم بطولة حسين فهمي، سمير صبري، دلال عبدالعزيز، أحمد وفيق، ياسمين الخطيب، محمود قابيل، عبير صبري، شيري عادل، منة فضالي، وأحمد مجدي، وهو من تأليف هنزاده فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، ومدير التصوير محسن أحمد.