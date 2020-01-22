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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية غدًا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:37 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 09 16
شبين الكوم 09 16
طنطا 08 16
دمنهور 11 16
الإسكندرية 12 17
بلطيم 10 17
مطروح 12 16
السلوم 10 15
سيوة 08 17
بورسعيد 10 16
دمياط 10 16
الزقازيق 09 16
الإسماعيلية 08 17
السويس 10 17
العريش 08 16
رفح 08 15
رأس سدر 08 18
نخل 02 14
نويبع 10 19
طابا 08 16
كاترين 01 10
الطور 10 19
شرم الشيخ 10 19
الغردقة 09 19
مرسى علم 11 20
الفيوم 08 16
بنى سويف 08 16
المنيا 06 17
أسيوط 06 17
سوهاج 06 18
قنا 08 18
الأقصر 08 19
أسوان 09 20
أبوسمبل 07 20
الوادى الجديد 06 20
شلاتين 14 22
أبورماد 14 22
حلايب 15 20
رأس حدربة 15 20.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 14 26
المدينة 04 18
الرياض 04 16
المنامة 14 18
أبوظبى 16 27
الدوحة 14 21
الكويت 05 17
دمشق 04 11
بيروت 10 16
عمان 04 09
القدس 07 09
غزة 12 16
بغداد 05 14
مسقط 18 26
صنعاء 08 21
الخرطوم 10 25
طرابلس 10 18
تونس 11 19
الجزائر 08 16
الرباط 09 16
نواكشوط 18 30.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 06- 03
إسطنبول 01 07
إسلام آباد 03 17
نيودلهى 07 18
جاكرتا 24 31
بكين 06- 08
كوالالمبور 24 34
طوكيو 06 10
أثينا 04 15
روما 03 16
باريس 02- 08
مدريد 04 11
برلين 01- 05
لندن 04 08
مونتريال 05- 01
موسكو 06- 03-
نيويورك 00 07
واشنطن 00 07.

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