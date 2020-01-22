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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

إقبال كثيف على معرض الكتاب في أول أيامه (صور)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:35 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
رضوى عبد الغني
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شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، والمستمر حتى 5 فبراير، إقبالًا كبيرًا وأعدادًا غفيرة من الزائرين منذ الساعات.

واستقبل مركز مصر للمعارض الدولية عددًا كبيرًا من الزائرين، معظمهم من الشباب.

ومن جانبها فرضت وزارة الداخلية حالة من التشديدات الأمنية المكثفة.

وقد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 تحت شعار "مصر إفريقيا.. الثقافة والتنوع" بأرض المعارض في التجمع الخامس.

وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول إفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقررة إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض- رمسيس- معرض الكتاب»، و«العباسية- الحي السادس- معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة- السبع عمارات- معرض الكتاب»، و«الأميرية- المطرية- معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة- السيدة عائشة- معرض الكتاب»، و«مدينة السلام- الأوتوستراد- معرض الكتاب»، و«المظلات- حدائق القبة- معرض الكتاب»، و«15 مايو- معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
إقبال كثيف على معرض الكتاب في أول أيامه (صور)
إقبال كثيف على معرض الكتاب في أول أيامه (صور)
إقبال كثيف على معرض الكتاب في أول أيامه (صور)
إقبال كثيف على معرض الكتاب في أول أيامه (صور)
إقبال كثيف على معرض الكتاب في أول أيامه (صور)
إقبال كثيف على معرض الكتاب في أول أيامه (صور)
إقبال كثيف على معرض الكتاب في أول أيامه (صور)
إقبال كثيف على معرض الكتاب في أول أيامه (صور)
إقبال كثيف على معرض الكتاب في أول أيامه (صور)
إقبال كثيف على معرض الكتاب في أول أيامه (صور)

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