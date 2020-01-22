الصحة: لدينا قاعدة بيانات مربوطة بجميع أجهزة الدولة (فيديو)

قال الدكتور أحمد عاطف، المسئول بوحدة الموارد البشرية بمكتب وزير الصحة للرقابة والمتابعة، إن وزارة الصحة أصبح لديها قاعدة بيانات مربوطة بجميع أجهزة الدولة، لافتًا إلى أنه تم عمل تخطيط صحي مدروس للعمل وفق بنية تحتية صحية قوية.وأضاف أحمد عاطف، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN": تنقسم البنية الصحية القوية إلى قسم الوحدات والمراكز، وقسم تطوير المستشفيات، وإعادة البرامج الوظيفية إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن الوحدة الصحية أصبحت تضم جميع التخصصات الأساسية والعامة، وبها صيدلية وكل ما يتعلق بالإسعافات الأولية.وقال إن هناك بعض الفئات المعفاة من منظومة التأمين الصحي الشامل، وهم غير القادرين، والذين حددهم مجلس الوزراء في المعاقين إعاقة تمنع عن الكسب، والفرد الموجود بمنطقة بها كارثة إنسانية أو بيئية، والمتعطل عن العمل والمستحق لمعاش البطالة، والمرأة المعيلة، والفرد المستحق لمعاش تكافل وكرامة.