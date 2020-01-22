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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بيع سروال وحذاء «الملكة فيكتوريا» بالمزاد العلني

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:26 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو من ديربيشاير للمزادات، تم فيه بيع "السراويل الملكية" للملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة السابقة، كما تم بيع حذاء خاص لها.

وأمضت هذه الملابس مع أشياء أخرى، أكثر من قرن داخل خزانة الملابس الملكية وشغلت مساحة كبيرة للغاية.

وقال مالك المجموعة، رودريك ويليامز، إن الملابس كانت لدى عائلته منذ أن وهبوها لجد جده ألكساندر لامونت هندرسون، الذي كان يعمل مصورًا للملكة، ولم يكن الخبراء قادرون على تحديد العمر الدقيق للملابس، لكنهم خمنوا أنها كانت تستخدم في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر.

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