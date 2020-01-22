«أمهات مصر»: امتحان التاريخ لـ«أولى ثانوي» مباشر وسهل

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي بنظام الثانوية الجديدة جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط بجميع المحافظات.وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الطلاب وأولياء الأمور أكدوا سهولة جميع نماذج امتحان التاريخ، موضحين أن أغلبها مباشرة ولم يواجه أغلبهم أي صعوبات.يذكر أن طلاب الصف الثاني الثانوي، انتهوا من أداء آخر امتحاناتهم الإلكترونية للفصل الدراسي الأول، وذلك قبل بدء إجازة نصف العام بداية من يوم الجمعة المقبلة.واختتم طلاب شعبة العلمي علوم، الامتحانات بأداء امتحان مادة الكيمياء، بينما أنهى طلاب الشعبة الأدبية بأداء امتحان مادة الجغرافيا.