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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

ملادينوف يهاجم نتنياهو وجانتس لاعتزامهم ضم الضفة وغور الأردن

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:20 م
نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس
سارة الشلقاني
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هاجم نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، تصريحات كل من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب «الليكود»، وبيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض»، بعد تصريحاتهما بشأن فرض السيادة على مستوطنات الضفة الإسرائيلية، ومناطق غور الأردن، وشمال البحر الميت.

وقال ملادينوف أن سعي تل أبيب لفرض سيطرتها على الأغوار والضفة الغربية ستكون خطوة مدمرة لأي محاولة من أجل إعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك يدحر مبدأ حل الدولتين، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يقدم نتنياهو، وحزبه «الليكود»، مشروع قرار ينص على إعلان السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأحد المقبل، على أن يتم تقديمه لإقراره في الكنيست، خلال الأسبوع ذاته.

وكذلك، قال جانتس، منذ يومين، أنه سيعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن، بعد انتخابات الكنيست المقرر لها 2 مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون بتنسيق مع المجتمع الدولي وليس بقرار أحادي الجانب.

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