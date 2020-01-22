رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المحامي محمد حمودة: تقرير خبير الأصوات فجر مفاجأة في تهديدات «الطوخي والبحقيرى»

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:14 م
الدكتور محمد حمودة
الدكتور محمد حمودة المحامي
طباعة
قال الدكتور محمد حمودة المحامي، إن النيابة العامة تلقت خطابًا رسميًا من الهيئة الوطنية للإعلام، وأفاد برد خبير الأصوات بقطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة، مؤكدًا أنه فحص وسمع وشاهد ما جاء من تسجيلات صوتية ومرئية تخص سلوى الطوخي والمحامي أحمد البحقيرى، الذى ظهر فى الفيديو، ووجه تهديدات وجمل سب وقذف ضد أحد الشخصيات العامة ويهدد بقتله، وأنه يحمل سلاحًا أبيض وخرطوشًا بكل أنواعه ولا يخشى أحدًا.

وأشار المحامى الدولى إلى أن خبير الأصوات أكد أنه فرغ محتوى التسجيلات فى تقرير مفسر مكون من 13 صفحة، بفحص المادة المسجلة محل الحرز في القضية تبين أنها تسير بصورة طبيعية وليس بها عبث أو ثمت تدخلات سواء بالحذف أو الإضافة.

وأوضح الدكتور محمد حمودة أن تقرير خبير الأصوات يؤكد أن الجريمة التى ارتكبتها سلوى الطوخي والمحامى أحمد البحقيرى أصبحت كاملة وأننا ننتظر إحالتهما إلى محكمة الجنايات، مشيرًا إلى أن هناك موظفين لديها كانوا موجودين في تلك الجلسة المصورة ودابوا بأنفسهم بعدما علموا بتقديم البلاغ إلى النائب العام ضدهم وقدموا شهادتهم أمام النيابة ضد سلوى الطوخي والمحامي البحقيري، مشيرًا إلى أننا ننتظر حاليًا قرارًا من النيابة العامة ضد العابثين بالقانون بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وأشار حمودة إلى أنه نظرًا لوجود خلاف بين سلوى المقدم ضدها بلاغات تتهمها بالاستيلاء على أموال وزارة التضامن من خلال معهد السياحة المملوك للجمعيات الأهلية التي لم تقدم عنها ميزانية أرباح خلال عدة سنوات، واستولت على تلك الأموال لنفسها والتي هي شريكة بنسبة ضئيلة للغاية في جامعة مصر كونها وريثة علمًا بأن الجامعة ملك مجلس الأمناء فهي لا تملك ولا تباع.

وأشار الدكتور محمد حمودة إلى أن المدعوة "سلوى" حاولت ابتزاز شقيقها الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، بكافة الوسائل والتي كان آخرها بأن أرسلت إليه "سي دي" تظهر خلاله تتفق مع آخرين بينهم المحامى البحقيرى ويحملون الأسلحة البيضاء" مطاوى قرن غزال" في الجلسة المسجلة بينهم صوت وصورة، ويعملون على تهديد شقيقها خالد الطوخي بالقتل وغير ذلك من الجرائم الجنائية والتهديد بتنفيذها.

وأضاف حمودة أنها أرسلت "السي دي" إلى شقيقها حتى يسمع بنفسه مصيره وما سيتم تنفيذه من التهديدات إذا لم يدفع لها الأموال التي تريدها.

وأوضح الدكتور محمد حمودة المحامي أنه قام بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضدها وضد الحاضر معها في التسجيلات وهو المحامي البحقيرى، موضحًا أنها ذهبت هي والمحامي إلى النيابة العامة وقررت بأن صوتها بالفعل هو الذي يظهر في التسجيلات وقرر المحامي أيضا بصحة صوته خلال التسجيلات ولكنهم قالوا إن الشريط متقطع منه أجزاء، وهو ما دفع النيابة الى مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام بانتداب أحد خبراء الاصوات بقطاع الهندسة الاذاعية بالهيئة للحضور الي النيابة العامة لحلف اليمين القانوني واستلام حرز القضية لفحصة، والذى أكد ان التسجيلات سليمة وطبيعية وليس بها عبث أو أي تدخلات بالحذف أو الإضافة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل مشروع تطوير سوق العتبة التاريخى

منذ حوالي 22 ساعة

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

منذ يوم

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

منذ يوم

إلهام شاهين للنيابة: أنا ضمن المعنيين بالسب من ماجدة خير الله

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

ترامب معلقًا على إجراءات عزله: أترك الأمر للشيوخ

الإحصاء: إسقاط الجنسية عن ثلث المهاجرين المصريين منذ 2011

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

دهون البطن تؤدي إلى نوبات القلب

التثدى لدى الرجال.. أسبابه وطرق الوقاية

منوعات

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

اليابان وروسيا توقعان اتفاقا للتعاون في مجال متاحف الفضاء

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

عمرو العادلي: دور النشر لا ترحب بالقصة القصيرة (حوار)

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"دكان جدي".. الجزء الأول من سيرة ذاتية لمحمد طاهر التوارجي

«الفن القبطى وجمالياته» فى ورشة إحياء التراث بـ«الحضارة الإسلامية»