«المالية»: دعم موجهى ومعلمى رياض الأطفال وأولى ابتدائى بـ250 مليون جنيه

قال أحمد سيد، ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتى التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر قرارًا بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه، تنفيذًا لتوصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، بشأن دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بـ500 مليون جنيه لصالح موجهي رياض الأطفال والإداريين ومعلمي وكوادر ومنسقي الصف الأول الابتدائي، إذ إن وزارة المالية كانت قد أتاحت مبلغ 300 مليون جنيه فقط من المبلغ المُحدد بالتوصية.وأوضح ممثل وزارة المالية خلال الاجتماع، أن الفائض الأولى الذي أعلن عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يعكس تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، مضيفًا: "لكن العوائد تأتي تباعًا، وهذا الإنجاز لم يحدث بوزارة المالية بمفردها، ولكن بمشاركة جميع مؤسسات الدولة، وهذا الفائض لا يعكس وفرًا في الصرف، ولكن زيادة في الموارد".جاء ذلك خلال الاجتماع المُشترك بين لجنتي الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريريها العامين عن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.