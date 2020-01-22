رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المالية»: دعم موجهى ومعلمى رياض الأطفال وأولى ابتدائى بـ250 مليون جنيه

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:13 م
وزارة المالية
وزارة المالية
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
قال أحمد سيد، ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتى التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر قرارًا بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه، تنفيذًا لتوصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، بشأن دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بـ500 مليون جنيه لصالح موجهي رياض الأطفال والإداريين ومعلمي وكوادر ومنسقي الصف الأول الابتدائي، إذ إن وزارة المالية كانت قد أتاحت مبلغ 300 مليون جنيه فقط من المبلغ المُحدد بالتوصية.

وأوضح ممثل وزارة المالية خلال الاجتماع، أن الفائض الأولى الذي أعلن عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يعكس تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، مضيفًا: "لكن العوائد تأتي تباعًا، وهذا الإنجاز لم يحدث بوزارة المالية بمفردها، ولكن بمشاركة جميع مؤسسات الدولة، وهذا الفائض لا يعكس وفرًا في الصرف، ولكن زيادة في الموارد".

جاء ذلك خلال الاجتماع المُشترك بين لجنتي الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريريها العامين عن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية يكشف مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري

اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعاتها الأحد

397 مليارًا و197 مليون جنيه موازنة مصلحة الضرائب

خطة البرلمان تنتهي من تقريرها حول الموازنة العامة للدولة الأربعاء

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

منذ يومين

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

منذ أقل من ساعتين

ترامب معلقًا على إجراءات عزله: أترك الأمر للشيوخ

منذ حوالي 15 ساعة

تركى آل شيخ يطالب النادى الأهلى بحسم موقف الرئاسة الشرفية

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

ترامب معلقًا على إجراءات عزله: أترك الأمر للشيوخ

الإحصاء: إسقاط الجنسية عن ثلث المهاجرين المصريين منذ 2011

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

دهون البطن تؤدي إلى نوبات القلب

التثدى لدى الرجال.. أسبابه وطرق الوقاية

منوعات

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

اليابان وروسيا توقعان اتفاقا للتعاون في مجال متاحف الفضاء

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

عمرو العادلي: دور النشر لا ترحب بالقصة القصيرة (حوار)

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"دكان جدي".. الجزء الأول من سيرة ذاتية لمحمد طاهر التوارجي

«الفن القبطى وجمالياته» فى ورشة إحياء التراث بـ«الحضارة الإسلامية»