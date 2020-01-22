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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: الدولة تدعم وسائل تنظيم الحمل بأكثر من 95%

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:56 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
فاتن خديوى
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قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الدولة تدعم وسائل تنظيم الحمل بما يزيد على 95% من السعر الأصلى.

وأشارت فى تصريحات على هامش ورشة العمل التى عقدها قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزارة الصحة، حول مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والذى يتضمن تدريب أطباء الفريق المركزى بالقطاع ومديري تنظيم الأسرة بالمحافظات، إلى أن سعر اللولب النحاسى 2 جنيه، وسعر الحقن التي تؤخذ كل ثلاثة أشهر 1 جنيه، وسعر كبسولة الأمبلانون تحت الجلد 5 جنيهات، وسعر عبوة الواقي الذكري التي تحتوى على 3 قطع 1 جنيه، وأقراص ميكروجنيست بـ65 قرشا، وسعر أقراص منع الحمل التي تؤخذ خلال الرضاعة 1 جنيه.

وشددت رئيس قطاع تنظيم الأسرة، على توافر الأرصدة طبقًا للمعاير القياسية، بالإضافة إلى وجود مناقصات بدأت قبل العام المالي 2019 - 2020 للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، ولضمان استمرارية توافر الوسائل بالقطاع الحكومي والأهلي.

وتابعت السنباطى، أنه يتم تركيب وصرف كبسولة الـ"امبلانون نكست" تحت الجلد فى 825 عيادة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، وذلك بالمستشفيات والمراكز الحضرية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وبعض الوحدات الصحية، وذلك طبقًا لمعايير تم وضعها من قِبل اللجنة العلمية، والتى تضم أساتذة كلية الطب وخبراء تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

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