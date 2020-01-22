إفشال «مخطط فوضى 25 يناير».. صفعة جديدة للإخوان

لا يكف تنظيم «الإخوان» الإرهابي الذي يتخذ من تركيا مقرًا لتدبير مكائده عن التخطيط لإسقاط مصر، وكان آخر هذه المكائد تدبيره مخططًا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه، لكن رجال قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية كانوا لهم بالمرصاد وأحبطوا الخطة الخبيثة للتنظيم الإرهابي.