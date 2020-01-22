«تموين الجيزة»: نبحث تظلمات المخابز البلدية أسبوعيًا

أعلن المحاسب هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه تم تشكيل لجنة لبحث تظلمات أصحاب المخابز التي تم توقيع غرامات مالية عليها، تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه، لارتكاب مخالفات وتحرير محاضر ضدها من خلال مفتشي التموين.وأوضح كامل، أن اللجنة مشكلة برئاسة مدير مديرية التموين ورئيس شعبة المخابز بغرفة الجيزة التجارية والمطاحن، وتجتمع أسبوعيًا لدراسة هذه التظلمات، لافتا إلى أن المخالفات تتمثل في نقص أوزان الرغيف أو عدم مطابقته المواصفات القياسية أو جودة الرغيف أو التلاعب والتصرف في حصص الدقيق الشوق السوداء، أو الضرب الوهمي دون إنتاج حقيقي لرغيف العيش الذي يتم توزيعه على المواطنين.