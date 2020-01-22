جامعة سوهاج تبحث أوجه التعاون مع مصلحة الضرائب

استقبل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، وفد مصلحة الضرائب المصرية يمثلها محمد عبد الصمد رئيس الإدارة المركزية للتدريب الضريبي، لمناقشة آلية عقد بروتوكول تعاون بين الطرفين بهدف نشر الوعي الضريبي بمناسبة بدء موسم الإقرارات الضريبية.وذلك بحضور قطاع التدريب بمصلحة الضرائب وضم كل من أحمد عبد الوهاب مدير إدارة التدريب الخارجي والمنح، سعيد نصار مدير بإدارة المتابعة والتقييم، مدحت كمال مدير مركز التدريب الضريبي بسوهاج، أسامة ألهم وديفيد ذهني بمركز التدريب الضريبي بالمحافظة، أمين مساعد الجامعة، ومدير عام الموارد البشرية، ومدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة.وفي بداية اللقاء أكد الدكتور أحمد عزيز، أن الجامعة حريصة على التواصل مع مختلف المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة على أتم الاستعداد للتعاون مع قطاع التدريب الضريبي للوصول إلى نظام ضريبي أكثر كفاءة، وتخفيف العبء عن الممولين من خلال تيسير عملية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تطوير أداء العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، عن طريق تنظيم ندوات تثقيفية للعاملين في مختلف التخصصات لتنمية مهاراتهم الإدارية والتكنولوجية لتلافي أية مشاكل أو عقبات تعوق سير العمل.وقال محمد عبد الصمد إنه خلال اللقاء تم الاتفاق على عقد سلسلة ندوات توعوية تستهدف فئة الممولين من أعضاء هيئة التدريس للتعريف بكيفية إعداد الإقرار الضريبي، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية للعاملين بإدارات الحسابات والموارد البشرية المختصين بمراجعة الحساب الضريبي.وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من الدورات التدريبية لطلاب كليتي التجارة والحقوق والراغبين من خارج الجامعة، والتي ستساهم في تنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم في مجال التعامل مع تطبيقات الضريبة على الوجه السليم.