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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل شهيد الشهامة في القطامية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بقتل طالب بسبب اعتراضه على تعاطي أحدهم للمواد المخدرة أسفل منزله بالقطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القضية كانت بنشوب مشادة بين "عمرو.ج"، 19 سنة، والمجني عليه "محمد سيد" 20 سنة طالب بالمعهد العالي للعلوم، بسبب اعتراض المجنى عليه على تناول المتهم المخدرات أسفل منزله بمنطقة القطامية، وعلى إثر تلك المشادة استدعى المتهم شقيقه الأصغر "يوسف.ج" 17 سنة، والأب "جمال.ا "، وتوجهوا بالقرب من منزل المجني عليه، وقاموا باستيقافه ونشبت بينهما مشاجرة أمام العيادة الشاملة بمحطة النصر، أدت لمقتل الطالب إثر طعنة نافذة بالساق اليمنى، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

بقيادة رئيس المباحث محمد الألفي، ومعاوني المباحث "مصطفى عامر، وأحمد عبد الله"، وعلى الفور تم توجيه فريق البحث وتم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وعرضهم على النيابة العامة.

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