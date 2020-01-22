22 مليون مصرية يحصلن على خدمات تنظيم الأسرة

أكدت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، أن الدولة تستهدف الحد من زيادة المواليد، من خلال تحسين الخصائص السكانية للمناطق التي تعاني الزيادة السكانية بالجمهورية.وأضافت على هامش ورشة عمل حول مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة وممثلي وسائل الإعلام، أن الوزارة توفر حزمة من الوسائل المتطورة لتنظيم الأسرة تخدم كل السيدات، قائلة إن أكثر من 60%؜ من السيدات المصريات يحصلن على وسائل تنظيم الأسرة من القطاع الحكومي.وأشارت إلى أنه تم توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ22 مليون مترددة خلال عام 2019، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحقيق أهداف البرنامج القومي لتنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية، وبما ينعكس على زيادة معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية.