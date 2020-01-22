طب أسيوط تناقش الأمراض العصبية لدى الأطفال برؤية جديدة

شارك الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الـ17 لقسم الأطفال تحت عنوان "الجديد في الأمراض العصبية لدى الأطفال وعلاقتها بالأمراض والاعتلالات المختلفة".وشهد المؤتمر حضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ماهر مختار رئيس القسم ورئيس المؤتمر ومدير مستشفى الأطفال الجامعي، والدكتور جمال عسكر رئيس وحدة أعصاب الأطفال والأستاذ بقسم طب الأطفال وسكرتير عام المؤتمر، والدكتورة عزة الطيب الأستاذ بالقسم ومقرر المؤتمر، إلى جانب مشاركة الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ونخبة من الأساتذة والأطباء من أقسام الأطفال من مختلف الجامعات المصرية وكوكبة من الأطباء من استشاري الأطفال بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.وكشف الدكتور ماهر مختار أن المستشفى استطاعت أن تضع عددًا من اللبنات في مسيرتها الخدمية والطبية والعلاجية والتي تمثلت في حصولها على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015، وذلك في نوفمبر 2019، افتتاح وتطوير تحديث وحدة العناية المركز بالقسم بسعة 32 سريرا و32 جهاز تنفس صناعي، افتتاح وتطوير وتحديث وحدة الوراثة التمثيل الغذائي للأطفال، إنشاء وحدة الروماتيزم والمناعة، افتتاح معمل التغذية الإكلينيكية.وأشار إلى أن تلك الإنجازات تمت بفضل دعم إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور طارق الجمال، والذي يحرص على توسيع نطاق دعمه للجامعة بحثيًا وتعليميًا وعمليًا وتنمويًا، موجهًا امتنانه له على هذا الدعم المستمر.وأشار الدكتور جمال عسكر إلى أن المؤتمر يضم سبعة جلسات علمية والتي تشتمل على أحدث الأبحاث في تخصص طب أعصاب الأطفال لأكثر من 22 باحثا من جامعة أسيوط وغيرها من الجامعات، كما تتضمن الفعاليات ورشة عمل لتدريب شباب الأطباء على رسم مخ الأطفال وأهمية تشخيصه السليم في علاج الأمراض، كما استعرض الدكتور جمال عسكر في جلسته العلمية الأولى في فعاليات المؤتمر مرض الصرع كأحد الأمراض العصبية وتاريخه منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحالي وصولًا إلى التطورات الحديثة في علاج هذا المرض.