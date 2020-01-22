قيادات الأزهر تتفقد «جناح معرض الكتاب» استعدادًا لاستقبال الوزراء



تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جناح الأزهر لمعرض الكتاب صباح اليوم الأربعاء للوقوف على الاستعدادات النهائية للجناح، والاستعداد لاستقبال رئيس الوزاء، الدكتور مصطفي مدبولي.

ويُشارِك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناحٍ يتميز بإطلالة فريدة، تشمل فعاليات ثقافيّةً، وعروضًا مسرحية، وأمسيات شِعريّةً، بالإضافة لوِرَشِ عملٍ في مجالات: تعليم الرسم، والرسم الكاريكاتيري، والخط العربي والزخرفى، والأعمال اليدوية، ووِرَش رسم بورتريه، وعروض بانوراما الأزهر.





ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.



وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة. كما يُنظّم جناحُ الأزهر العديدَ من الندوات الحوارية، بمشاركة نخبة من كبار علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين؛ تتناول أهم القضايا التي تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن، من أبرز هذه الندوات، «قراءة في فكر جماعات الغلو والتطرف» و«قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون» و«دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن» و«محاولات التشكيك في السنة النبوية» وندوة عن «وثيقة الأخوة الإنسانية».ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.





الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».