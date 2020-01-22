قيادات الأزهر تتفقد «جناح معرض الكتاب» استعدادًا لاستقبال الوزراء
الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:38 م
أميرة العنانيطباعة
تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جناح الأزهر لمعرض الكتاب صباح اليوم الأربعاء للوقوف على الاستعدادات النهائية للجناح، والاستعداد لاستقبال رئيس الوزاء، الدكتور مصطفي مدبولي.
ويُشارِك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناحٍ يتميز بإطلالة فريدة، تشمل فعاليات ثقافيّةً، وعروضًا مسرحية، وأمسيات شِعريّةً، بالإضافة لوِرَشِ عملٍ في مجالات: تعليم الرسم، والرسم الكاريكاتيري، والخط العربي والزخرفى، والأعمال اليدوية، ووِرَش رسم بورتريه، وعروض بانوراما الأزهر.
كما يُنظّم جناحُ الأزهر العديدَ من الندوات الحوارية، بمشاركة نخبة من كبار علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين؛ تتناول أهم القضايا التي تشغل الشبابَ وتهمّ الوطنَ والمواطن، من أبرز هذه الندوات، «قراءة في فكر جماعات الغلو والتطرف» و«قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون» و«دور الأزهر الشريف في قضايا الوطن» و«محاولات التشكيك في السنة النبوية» وندوة عن «وثيقة الأخوة الإنسانية».
ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.
ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.
وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.
الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».
الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».
وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.
وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.