أسعار الدواجن اليوم بـ26 جنيهًا والبيض بـ36.5

أعن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن الأسعار المزرعية للبيض وكتكوت التسمين عُمر "يوم"، ودواجن التسمين.ويباع البيض بسعر 36.5 جنيه للكرتونة، بينما يبلغ سعر كتكوت التسمين عمر يوم واحد ما بين 5.8 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو الدواجن بالمزارع 26 جنيها للكيلو.وجاءت قائمة أسعار الدواجن والرومي والبط والبيض ومنتجاتها بالأسواق، كالتالي:ـ سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 30 إلى 35 جنيها.ـ سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 32 إلى 37 جنيها.ـ سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.ـ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 3.50 إلى 4 جنيهات.ـ سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 2.5 إلى 3 جنيهات.ـ سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3 إلى 3.50 جنيه.ـ سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 29 إلى 31 جنيها.ـ سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 35 إلى 38 جنيها.ـ سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 25 إلى 32 جنيها.ـ سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.ـ سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.ـ سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 30 إلى 38 جنيها.ـ سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.ـ سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.