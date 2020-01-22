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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«مبيدات سامة» وسيلة الاحتلال الجديدة لمنع عبور الفلسطينيين الحدود

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:31 م
الاحتلال
الاحتلال
سارة الشلقاني
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قال مصدر عسكري إسرائيلي إن جيش الاحتلال يلقي مبيدات سامة على المناطق الحدودية مع قطاع غزة المحاصر، لمنع محاولات الفلسطينيين عبور السياج الأمني الفاصل، حسبما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وأوضح اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن رش المبيدات السامة على المناطق التي تحتوي على زرع وأشجار سيمنع محاولات العبور، خاصةً أن الفلسطينيين الذين يحاولون العبور تجاه مستوطنات الغلاف، يختبئون فيها، ومن ثم يجب القضاء على الأشجار في تلك المنطقة.

واستشهد 3 فلسطينيين، أمس الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولاتهم عبور السياج الأمني الفاصل على الحدود مع قطاع غزة المحاصر.

وقال مسئول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إن جثامين الشهداء الفلسطينيين الثلاثة، سيتم احتجازها، ولن يتم تسليمها إلى ذويهم داخل غزة، بناء على قرار نفتالي بينيت، وزير الجيش، الذي ينص على احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم تسليمها سوى في حالات خاصة فقط.

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