وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات «جنوب سيناء» الأسبوع المقبل

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ستتفقد المنشآت الطبية بمحافظة جنوب سيناء، الأسبوع المقبل، للوقوف على آخر مستجدات معدلات التطوير.وأوضح المصدر، لـ"الدستور"، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين بالمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتى بدأت فى الأول من شهر أكتوبر الماضي.وأشار المصدر، إلى أن الوزيرة ستعقد اجتماعا موسعا بقيادات المحافظة، للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أطلقت مبادرة "سجل فى مكانك" لأهالي محافظة جنوب سيناء، للوصول لكافة المواطنين بالمحافظة، وحرصا منها على تسجيلهم جميعا بالمشروع.