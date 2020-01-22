دراسة إنشاء مهبط طائرات للإسعاف الطائر بـ«الداخلة الجديدة»

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتدبير موقع مجاور لموقع مستشفى الداخلة المركزي الجديدة لإقامة مهبط طائرات للإسعاف الطائر، جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الإنشاء الجارية بموقع المستشفى.وشدد الزملوط خلال تفقده للموقع على سرعة إنهاء الأعمال في الموعد المحدد، والمقرر الانتهاء منها في يونيو ٢٠٢١، مؤكدًا أن المستشفى تقام وفقًا لأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، لتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.جدير بالذكر أن المشروع يقام على مساحة ١٩ ألفًا ٦٥٠ مترًا مربعًا، ويضم إنشاء مستشفى على مساحة ٧٧٠٠ متر، ويتكون من ٣ طوابق وسكن للأطباء والتمريض ومبنيين خدمات.