الدقهلية تكرم الفائز بالميدالية الفضية في بطولة العالم للشطرنج

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة، لاعب الشطرنج الدولي ابن مدينة المنصورة محمد حافظ زبيب، والبالغ من العمر 62 عامًا، والذي حصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم لمنتخبات القارات للشطرنج، والتي أقيمت في تركيا في شهر ديسمبر العام الماضي 2019، ويرافقه المدرب الدولي للشطرنج الدكتور مصطفى محمود أبوالخير رئيس منطقة الدقهلية للشطرنج، والمدرب الخاص باللاعب.وأشاد محافظ الدقهلية بأبناء الدقهلية المتميزين في كل المجالات وأيضًا الألعاب الرياضية، مؤكدًا أن هذا التميز يضاف إلى رصيد أبناء الدقهلية في المجال الرياضي، وقال: "لقد رفعتم اسم الدقهلية ومصرنا الغالية عاليًا في هذه البطولة الدولية بين قارات العالم" مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هذه النماذج المتميزة قدوة ساطعة أمام أبنائنا من شباب الدقهلية الواعد ليحذو حذوهم.وكرم محافظ الدقهلية بتكريم اللاعب الدولي، والذي فاز بالمركز الثاني على مستوى العالم في هذه البطولة الدولية، وذلك بتسليمه شهادة تقدير وقام بتقليده ميداليات البطولة.