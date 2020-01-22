«شارل ديجول» تغادر فرنسا في مهمة للشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الأربعاء، مغادرة حاملة الطائرات شارل ديجول في مهمة إلى الشرق الأوسط.ويعد تاريخ تشغيل «شارل ديجول» عندما بدأت أول طفو لها في 7 مايو 1994 في حين بدأت الخدمة في 18 مايو 2001، وكما أبحرت للمرة الأولى 21 مايو 2001 حتى 1 يونيو 2001.وأطلق عليها اسم دي جول في 1987 ودعيت سابقًا باسم ريشيليو ثم تحولت إلى شارل ديجول 1987، ويأتي هجومها في البحر بواسطة الطائرات التي تحمل صواريخ مضادة للسفن، وهي أول المدافعين عن القوة البحرية ضد مهاجمة الطائرات.وتأتي خصائص «شارل ديجول» العملاقة بأنها تمتلك القدرة علي ضرب وإصابة حاملات الطائرات العدائية لها، كما تحمل قيد التشغيل 42000 طن من الوقود، ويصل وزنها إلى 37085 طن، وطولها لـ261.5 متر، وعرضها 31.5 متر، ويصل عمقها في الماء لـ8.5، وارتفاعها 75، وقوه تشغيلها 61000 كيلو واط، وتأتي أبرز وأهم نقطة في تركيبها وتكوينها أنها تحمل مفاعلان نوويان من طراز مفاعل الماء المضغوط X 150 MW، تصل سرعتهما لـ50 كم، ويصل عدد الركاب بها إلى 1950 راكب، غير طاقمها الذي يصل إلى 700 شخص.