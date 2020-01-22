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مصر

«الوزراء» يغير مسمى كليات العلوم الطبية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:41 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أصدرت نقابة الأطباء بيانًا، أكدت فيه أنه بعد سنوات من المواجهة والكفاح من النقابة ورابطة أطباء الكلينيكال باثولوجى وجموع الأطباء الذين بذلوا جهدا لتصحيح الأوضاع المغلوطة لاختراق مهنة الطب، عادت الأمور إلى نصابها الصحيح، حيث أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 141 لسنة 2020 بشأن تعديل مسمى كليات العلوم الصحية التى كانت تسمى كليات العلوم الطبية، حيث نشر القرار بالجريدة الرسمية الصادرة أمس.

ونص على أن يعدل مسمى كلية العلوم الطبية التطبيقية الموجودة فى كل من جامعتي المنوفية وبنى سويف إلى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

وأوضحت النقابة أن قرار وزير الصحة السابق رقم 93 لسنة 2015 سبب أزمة بين كليات العلوم الصحية التطبيقية ونقابة الأطباء، بعد أن نص على استحداث مجموعة نوعية لوظائف العلوم الصحية تحت مسمى الطبية التطبيقية بجدول وظائف ديوان عام وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز التابعة لها، وتدرج بها وظائف إخصائى مختبرات طبية، إخصائي الأشعة والتصوير الطبي، وإخصائي الأجهزة الحيوية.

وتابعت نقابة الأطباء، أنها أرسلت آنذاك خطابات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بوزارة الصحة عام 2016، توضح أن هناك عددًا من الكليات استحدثت تحت اسم العلوم الطبية أو الصحية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتكون الدراسة بها 4 سنوات وتخرج مساعدين في العديد من المجالات الطبية، لكنها لا تخرج أطباء، حيث سمح ذلك للبعض بمخالفة قوانين مزاولة المهن الطبية وانتحلوا صفة أطباء.

وأضافت أنه مع بداية التنسيق بالجامعات، حذرت نقابة الأطباء من عدم قبول خريجي كليات العلوم الصحية، وطالبت، في بيان رسمى، الجامعات الخاصة بتغيير مسمى الخريجين من إخصائي إلى تقنين، بعدها أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بسحب كليات العلوم الطبية من التنسيق.

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