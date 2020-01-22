320 حافظًا للقرآن الكريم كاملاً فى دمياط

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، في الاحتفالية التي نظمتها جمعية البر والتقوى المصرية المركزية بالتعاون مع مديريتي أوقاف دمياط والتضامن الاجتماعي، لتكريم ٣٢٠ من حفظة القرآن الكريم كاملًا، ممن اجتازوا دورة ختم القرآن في ٦٠ يوما.وذلك بحضور اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، وحسام عبدالغفار، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف، والشيخ عماد عوض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والأنبا هشام بندليمون، راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.وبدأت مراسم تلك الاحتفالية التي تم تنظيمها بديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبته تلاوة آيات من القرآن الكريم، هذا وتقدمت المحافظ، خلال كلمتها التي ألقتها، بالتهنئة لأبنائها المكرمين لما أنعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم، معربة عن فخرها الشديد بما حققوه من تميز وتفوق، كما دعتهم إلى التحلي بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة التي دعت إليها الأديان السماوية، وتطبيق تعاليم القرآن في كافة جوانب حياتهم اليومية لتحقيق المزيد من النجاحات.وتقدمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالشكر الجزيل إلى جميع القائمين على هذه المبادرة، التي تهدف إلى رعاية المتميزين من أبناء دمياط وتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق في المجالات المختلفة.وفي ختام الاحتفالية، أهدت محافظ دمياط المكرَّمين شهادات تقدير وجوائز عينية مقدمة من جمعية البر والتقوى المصرية.