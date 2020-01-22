رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

320 حافظًا للقرآن الكريم كاملاً فى دمياط

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:36 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام فهمي
طباعة
شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، في الاحتفالية التي نظمتها جمعية البر والتقوى المصرية المركزية بالتعاون مع مديريتي أوقاف دمياط والتضامن الاجتماعي، لتكريم ٣٢٠ من حفظة القرآن الكريم كاملًا، ممن اجتازوا دورة ختم القرآن في ٦٠ يوما.

وذلك بحضور اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، وحسام عبدالغفار، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف، والشيخ عماد عوض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والأنبا هشام بندليمون، راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وبدأت مراسم تلك الاحتفالية التي تم تنظيمها بديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبته تلاوة آيات من القرآن الكريم، هذا وتقدمت المحافظ، خلال كلمتها التي ألقتها، بالتهنئة لأبنائها المكرمين لما أنعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم، معربة عن فخرها الشديد بما حققوه من تميز وتفوق، كما دعتهم إلى التحلي بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة التي دعت إليها الأديان السماوية، وتطبيق تعاليم القرآن في كافة جوانب حياتهم اليومية لتحقيق المزيد من النجاحات.

وتقدمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالشكر الجزيل إلى جميع القائمين على هذه المبادرة، التي تهدف إلى رعاية المتميزين من أبناء دمياط وتشجيعهم على تحقيق المزيد من التفوق في المجالات المختلفة.

وفي ختام الاحتفالية، أهدت محافظ دمياط المكرَّمين شهادات تقدير وجوائز عينية مقدمة من جمعية البر والتقوى المصرية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

نقيب الممثلين يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى

منذ يوم

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

منذ ساعتين و 8 دقيقة

«الداخلية» تكشف مخطط الفوضى في 25 يناير.. وأسماء المخربين السبعة

منذ حوالي 4 ساعات

سويسري يدخل مطار القاهرة بـ10 سجائر حشيش

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

سويسري يدخل مطار القاهرة بـ10 سجائر حشيش

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

«بعد 15 سنة من الصحبة».. كيف أجبرت «دعاء» أيمن نور على الزواج منها؟

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

دهون البطن تؤدي إلى نوبات القلب

التثدى لدى الرجال.. أسبابه وطرق الوقاية

منوعات

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

اليابان وروسيا توقعان اتفاقا للتعاون في مجال متاحف الفضاء

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"دكان جدي".. الجزء الأول من سيرة ذاتية لمحمد طاهر التوارجي

«الفن القبطى وجمالياته» فى ورشة إحياء التراث بـ«الحضارة الإسلامية»

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح «الحلم»