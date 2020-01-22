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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: روسيا تحتاج إلى سلطة رئاسية قوية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:31 م
بوتين
بوتين
وكالات
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا دولة متعددة الأديان، ولهذا تحتاج إلى سلطة رئاسية قوية.

وأكد بوتين خلال لقاء مع ممثلين عن المجتمع "أعتقد أنه بالنسبة لروسيا، بأرضها الشاسعة، والمتعددة الأديان، بالإضافة إلى عدد كبير من القوميات والشعوب التي تعيش فيها والتي لا يمكن إحصائها، أحدهم يقول 160، وآخر 190، تفهمون، لهذا فهي تحتاج إلى سلطة رئاسية قوية".

وردا على سؤال حول إمكانية انتقال الاتحاد الروسي إلى جمهورية برلمانية قال بوتين "الجمهوريات البرلمانية في العالم، هذا النوع من التنظيم الحكومي واسع الانتشار، وفي العديد من البلدان، لا سيما الدول الأوروبية، ويتم تطبيقها بشكل فعال، على الرغم من وجود جمهوريات رئاسية أيضا".

وكمثال من بين دول أوروبا، ذكر الرئيس الروسي جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهي جمهورية برلمانية، وفرنسا جمهورية رئاسية، بالنسبة للعالم ككل، هناك أمثلة مختلفة حيث يتم استخدام الشكل البرلماني في الهند، والرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بوتين "هل يمكن تطبيق هذا (جمهورية برلمانية) لدينا؟ ممكن من الناحية النظرية، هل هو عملي أم لا؟ لكل فرد رأيه الخاص في هذا الشأن. وأنا لا أعتقد ذلك".

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