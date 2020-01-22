ترامب وصالح يلتقيان في دافوس اليوم

أعلن التليفزيون العراقي، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من زعماء العالم أثناء حضوره لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا بعد أيام.وأضاف البيت الأبيض أن من بين المدعوين للقاء ترامب الرئيس العراقي، برهم صالح ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيسة المجلس الاتحادي السويسري سيمونيتا سوماروجا ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني.وذكرت رويترز سابقا أنه يعتزم أيضا لقاء أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، كما يعتزم لقاء مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب.