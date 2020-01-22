محافظ الإسماعيلية يشهد تدشين الموقع الإلكتروني للغرفة التجارية

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والمهندس أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، والنائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، وجميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة فعاليات تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة التجارية للإسماعيلية، وذلك بمقر الغرفة.وخلال مراسم تدشين الموقع الإلكتروني للغرفة تم عرض داتا شو تتضمن كافة أنشطة الغرفة، وما تم تنفيذه من إنجازات على مدى الفترة الماضية.وفي كلمته التي ألقاها المحافظ بهذه المناسبة أكد أنه لابد من تضافر كافة الجهود والتنسيق التام فيما بين كافة الجهات من أجل تحقيق النجاح المستهدف لخدمة المواطن أولا وأخيرا، كما أشاد بجهود الغرفة واسهاماتها في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وضبط حركة الأسواق.كما استمع المحافظ إلى مقترحات أعضاء مجلس إدارة الغرفة بشأن تطوير وتفعيل الأداء لدور الغرفة في الحفاظ على العلاقة فيما بين التجار والمستهلكين والحفاظ على المصلحة العامة للجميع وبذل أقصى الجهود لحل المشكلات وتذليل المعوقات التي تعترض التجار.وفي الختام تم إهداء درع الغرفة التجارية للمحافظ.