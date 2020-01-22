مليار و867 مليون جنيه.. تنفيذ 10 مشروعات صرف صحي في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جارٍ تنفيذ 10 مشروعات صرف صحي بمركز فاقوس، بتكلفة مليار و867 مليون جنيه لتوفير صرف صحي آمن وسليم، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.وأوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة 20 قرية بمركز فاقوس، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.ومن جانبه، صرح اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه جارٍ تنفيذ 10 مشروعات صرف صحي بمدينة فاقوس، تشتمل على إنشاء محطات رفع ومحطات معالجة وخطوط طرد وشبكات بتكلفة مليار و867 مليون جنيه لخدمة 20 قرية بمركز فاقوس وهي "قنتير - الغزالي - زيزو - غالي - سنيطة - الرفاعيين - الموافقة - عرب درويش - النجيحي - النحاسين - الطويلة - الروضه - الجعافرة - الخطاره الصغرى - الهيصمية - الصوالح - الاخميين - النمروط - منزل نعيم - سوادة "، مشيرًا الي انه يتم التنسيق مع كافه الجهات المعنية للانتهاء من كافة الأعمال ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد مع تقديم أفضل خدمة بأفضل جودة لأبناء المحافظة.