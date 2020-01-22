5 مناطق يمكنك الاستثمار بها في الجيزة

تتميز محافظة الجيزة بكثرة المناطق الاستثمارية وتنوع الأنشطة المستثمر بها بين محاجر وخدمات عامة ومشروعات سكنية ومناطق لوجستية، ويستعرض "الدستور" في تقريره، مناطق الاستثمار بالجيزة.(المنطقة الاستثمارية على طريق الواحات) تقع من الكيلو 36.9 إلى الكيلو 72على مساحة 8304 أفدنة، الهدف: إنشاء مستودعات لخدمة الأنشطة الاستثمارية (كمركز تكنولوجي لتقديم خدمات لوجستية – مركز خدمات الاتصالات –مشروعات محطات تموين وخدمة وصيانة واستراحات على الطريق – إقامة ميناء بري)(المنطقة الاستثمارية بطريق مصر إسكندرية)، تقع من نادي الرماية حتى الكيلو 28الهدف من المشروع: إقامة مشروعات إسكان فاخر – أنشطة خدمية وتجارية.(المنطقة الصناعية بأبو رواش)، تقع بالكيلو 28.8 طريق مصر - إسكندرية، مطروح فيها للاستثمار 199 فدانا، الهدف من المشروع: إقامة مشروعات خدمية – مشروعات صناعية(أرض مطار إمبابة)مطروح بها مساحة 70 فدانا، الهدف من المشروع: إقامة مشروعات الخدمية والاستثمارية(المناطق المحجرية) منطقة جبل الجلالة – صحراء الصف وأطفيح – طريق الكريمات – طريق الواحات – الواحات البحرية، والهدف من المشروع: استغلال المواد المحجرية (رخام – زلط – رمال – طفلة – حجر جيرى – دولوميت + زلط – بازلت – رمال".