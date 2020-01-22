دعم فرنسى لـ«لبنان» للخروج من أزمته

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته.من جانبه، أكد رئيس الحكومة، حسان دياب، أنهم أمام مأزق مالي واقتصادي وعليهم التخفيف من وطأة الكارثة على اللبنانيين، وتأمين الاستقرار الذي يحفظ البلاد، لافتًا إلى أن الرهان هو على حماية ظهر الجيش وقوى الأمن عبر تأمين المظلة السياسية.وشدد، في مستهل جلسة الحكومة الجديدة في قصر بعبدا، على الحرص على التعبير الديمقراطي.وقال: "أشعر بأن المرحلة لا تحتمل ترف التهاني، وهناك تحديات هائلة تنتظرنا، وعلى الرغم من أن جلسة اليوم تحمل صفة بروتوكولية إلا أنني أرغب أن تكون صافرة انطلاق.. آمال اللبنانيين تتآكل، ومن حقهم أن يصرخوا ويطالبوا بوقف المسار الانحداري، وعلينا التخفيف من وطأة الكارثة وعناوين المشاكل واضحة".وتمنى أن يتمكنوا من تقديم صورة مختلفة عن العمل الحكومي، قائلا: "علينا العمل ليلا نهارا من أجل تحقيق أهدافنا، ونحن لسنا حكومة سياسية، ويجب أن تكون استثنائية بأداء وزرائها".