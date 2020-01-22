حريق في محل «بويات» بعين شمس

تكثف قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، جهودها لإخماد حريق شب داخل محل "بويات" بعقار بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة عين شمس، مفاده نشوب حريق داخل محل أسفل عقار بدائرة القسم.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارت إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل محل "بويات"، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران وجارٍ إخماد الحريق.تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.