حمزة العيلى ينضم لفريق مسلسل «سيف الله»

انضم الفنان حمزة العيلي بشكل رسمى لفريق عمل مسلسل "سيف الله" للنجم عمرو يوسف، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.ويجرى العيلى حاليا، العديد من البروفات وجلسات العمل، مع المخرج رءوف عبدالعزيز، حيث تم إسناد دور مهم وصعب له، ومن المنتظر الكشف عن دوره خلال الفترة المقبلة.ويواصل المخرج رءوف عبدالعزيز تصوير مشاهد مسلسله الجديد "سيف الله"، حيث سافر إلى الأردن بصحبة أسرة العمل لتصوير عدد من المشاهد الخارجية، والتى تستمر لبضعة أسابيع، وبعدها يعود إلى القاهرة لاستكمال التصوير فى الديكورات التى تم تجهيزها خلال الفترة الماضية، والتى أنهى فيها عددا من المشاهد قبل السفر للأردن.يذكر أن مسلسل "سيف الله" من بطولة عمرو يوسف، ويوسف شعبان، وسوسن بدر، وأحمد خالد صالح، ورشدى الشامى، ورانيا محمود ياسين، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، ومن إخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجى.