الأنبا يؤانس يترأس صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، صباح اليوم صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.وشاركه في صلوات القداس الإلهي عدد من كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية، وذلك في إطار حرصه على مشاركة الأقباط هناك بصلوات القداسات.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.