اعترافات المتهم بقتل شاب في المرج: لم أتمالك نفسي

أدلى المتهم بقتل شاب بمنطقة المرج، اليوم الأربعاء، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية.وقال إنه قبل الواقعة بأيام طلب منه المجني عليه منع أطفاله من اللعب بالشارع، ويوم الواقعة تعدى المجني عليه بالضرب فأصابه بجرح سطحي وكدمة أسفل العين اليسري، فلم يتمالك نفسه وأصر على الانتقام، فتوجه إلى منزله وأحضر فرد خرطوش، ثم صوب تجاه رأس المجني عليه فأراده قتيلا.وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه لذكر في منتصف العقد الرابع من العمر، توفي نتيجة إصابته بطلق خرطوش في الرأس أحدث فتحتي دخول وخروج وتهتك بقاع الجمجمة.البداية عقب تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المرج مفاده تلقي إشارة من مستشفى المطرية التعليمي باستقبالها "أحمد. س"، 34 سنة، عاطل، مصاب بطلق ناري وتوفي فور وصوله المستشفى.دلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جاره، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري -فرد خرطوش- المُستخدم في ارتكاب الواقعة.‎حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.