«الكهرباء» تنظم مسابقة في الشعر والقصة

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن إطلاق المسابقة الأدبية في الشعر الفصحى والقصة القصيرة للمرة الأولى بقطاع الكهرباء، تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء والطاقة، للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تحت عنوان "شارك بإبداعك".وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن الشروط الواجب توافرها في الأعمال المقدمة للمسابقة، والمتمثلة في:1- أن تعزز قيم الانتماء الوطني وثوابت الدولة المصرية.2- أن تحافظ على القيم المجتمعية والسلوكيات الأخلاقية.3- أن تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.وأشارت القابضة لكهرباء مصر، إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم الأعمال باليد إلى مقر الشركة القابضة لكهرباء مصر وعنوانها: العباسية- القاهرة- مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالدور الخامس، مكتب مستشار (ب) للموارد البشرية، أو بالبريد على رقم 11517، وذلك في موعد أقصاه 6 فبراير 2020.ويُمنح الفائزين العشرة بكل فرع شهادة تقدير، مع منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية، كما يُعد كتيب بأفضل عشرة قصائد شعرية وعشرة قصص قصيرة.