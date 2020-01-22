رئيس حكومة أردوغان الأسبق: مصر مفتاح الحل فى أزمتى ليبيا والمتوسط

انتقد رئيس الوزراء التركي الأسبق، والمنشق عن حزب أردوغان الحاكم "العدالة والتنمية"، أحمد داوود أوغلو، في حوار لجريدة «قرار» التركية، سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع دول المنطقة وجيرانها.وأشار أوغلو إلى أن حل الأزمة في شرق المتوسط، والأزمة الليبية لن تحل بدون مصر.واستنكر أوغلو سياسات أردوغان تجاه مصر، قائلًا:" إذا كان الموضوع متعلقًا بشرق المتوسط، فإنه لابد من أن ننحي الاختلاف في وجهات النظر جانبًا، وإجراء مباحثات مكثفة مع لبنان ومصر، فلابد من التباحث مع جميع الأطراف فيما يتعلق بشرق المتوسط، ولابد من تناول المشكلة مع مصر، فلا حل بدونها".وقال أوغلو إن العلاقات التركية- الأمريكية أصبحت في أسوأ مراحلها، مشيرًا إلى أن أردوغان ارتكبت الكثير من الأخطاء في سوريا، وحمله أوغلو المسئولية الكاملة لما وصلت إليه سوريا.