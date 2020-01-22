نشرة أخبار العرب.. الأربعاء 22 يناير

مصر:

لبنان:

سوريا:

العراق:

فلسطين:

السعودية:

ليبيا:

تركيا:

إيران:

أصبح الشرق الأوسط ساحة للصراعات والخلافات، نتيجة أطماع المتربصين، وجنون الطامحين، وتشبث بعض الحكام بأنظمة لم تعد مرضية للشعوب، فيما يتطلع الكثير إلى غد مشرق، يسعون بكل ما لديهم من قوة لإصلاح ما أفسده الآخرون.نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في المنطقة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه الشرق، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد ‏أفضل.- انطلاق فعاليات التدريب البحري بين مصر والسعودية «مرجان-16»- إعلان تشكيل حكومة لها أبعاد سياسية يشعل الغضب بالشارع وعودة لقطع الطرق ومطالبات باستقالة دياب- المبعوث الأممى إلى سوريا يعتزم زيارة موسكو نهاية الأسبوع الجاري- مقتل 28 مرتزقًا سوريًا في معارك طرابلس- حزب الله العراقي يهدد الرئيس برهم صالح بالطرد إذا التقى ترمب- استمرار قطع الطرق و10 قتلى خلال 24 ساعة- زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي إلى رام الله.. اليوم- الجبير: قطر تمول الجماعات المتطرفة وتركيا تواصل تدخلها في شئون سوريا وليبيا- مجلس الأمن يدعو فرقاء ليبيا للالتزام بوقف إطلاق النار- الجيش التركي يقصف 6 قرى في عفرين- أمريكا تطالب تركيا بوقف استفزازاتها قبالة سواحل قبرص- تقارير إعلامية: أردوغان خرق اتفاق برلين- داخل منزله.. "مجهولون" يقتلون قائدا من الباسيج في جنوب غرب إيران