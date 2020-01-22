نشرة أخبار العرب.. الأربعاء 22 يناير
الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:17 م
آية حسنيطباعة
أصبح الشرق الأوسط ساحة للصراعات والخلافات، نتيجة أطماع المتربصين، وجنون الطامحين، وتشبث بعض الحكام بأنظمة لم تعد مرضية للشعوب، فيما يتطلع الكثير إلى غد مشرق، يسعون بكل ما لديهم من قوة لإصلاح ما أفسده الآخرون.
نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في المنطقة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه الشرق، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد أفضل.
مصر:
- انطلاق فعاليات التدريب البحري بين مصر والسعودية «مرجان-16»
لبنان:
- إعلان تشكيل حكومة لها أبعاد سياسية يشعل الغضب بالشارع وعودة لقطع الطرق ومطالبات باستقالة دياب
سوريا:
- المبعوث الأممى إلى سوريا يعتزم زيارة موسكو نهاية الأسبوع الجاري
- مقتل 28 مرتزقًا سوريًا في معارك طرابلس
العراق:
- حزب الله العراقي يهدد الرئيس برهم صالح بالطرد إذا التقى ترمب
- استمرار قطع الطرق و10 قتلى خلال 24 ساعة
فلسطين:
- زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي إلى رام الله.. اليوم
السعودية:
- الجبير: قطر تمول الجماعات المتطرفة وتركيا تواصل تدخلها في شئون سوريا وليبيا
ليبيا:
- مجلس الأمن يدعو فرقاء ليبيا للالتزام بوقف إطلاق النار
تركيا:
- الجيش التركي يقصف 6 قرى في عفرين
- أمريكا تطالب تركيا بوقف استفزازاتها قبالة سواحل قبرص
- تقارير إعلامية: أردوغان خرق اتفاق برلين
إيران:
- داخل منزله.. "مجهولون" يقتلون قائدا من الباسيج في جنوب غرب إيران
نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات في المنطقة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه الشرق، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة، ونقل تطلعها إلى غد أفضل.
مصر:
- انطلاق فعاليات التدريب البحري بين مصر والسعودية «مرجان-16»
لبنان:
- إعلان تشكيل حكومة لها أبعاد سياسية يشعل الغضب بالشارع وعودة لقطع الطرق ومطالبات باستقالة دياب
سوريا:
- المبعوث الأممى إلى سوريا يعتزم زيارة موسكو نهاية الأسبوع الجاري
- مقتل 28 مرتزقًا سوريًا في معارك طرابلس
العراق:
- حزب الله العراقي يهدد الرئيس برهم صالح بالطرد إذا التقى ترمب
- استمرار قطع الطرق و10 قتلى خلال 24 ساعة
فلسطين:
- زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي إلى رام الله.. اليوم
السعودية:
- الجبير: قطر تمول الجماعات المتطرفة وتركيا تواصل تدخلها في شئون سوريا وليبيا
ليبيا:
- مجلس الأمن يدعو فرقاء ليبيا للالتزام بوقف إطلاق النار
تركيا:
- الجيش التركي يقصف 6 قرى في عفرين
- أمريكا تطالب تركيا بوقف استفزازاتها قبالة سواحل قبرص
- تقارير إعلامية: أردوغان خرق اتفاق برلين
إيران:
- داخل منزله.. "مجهولون" يقتلون قائدا من الباسيج في جنوب غرب إيران