نظافة القاهرة مع انطلاق معرض الكتاب: مستعدون

قال اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة القاهرة، إنه تم تشكيل فرق لتنظيف المحاور المطلة على شوارع معرض الكتاب، والدفع بفرق نظافة من المنطقة الجنوبية والشمالية والشرقية كل فرقة بها سيارة وطاقم عمل.وأوضح أبو حديد في تصريحات لـ"الدستور" أنه سيتم إدراج سيارات مياه لرش الشوارع وتنظيفها والتشجير والشوارع العمومية المحيطة بمركز المنارة استعدادًا لاحتفالية اليوم.وأشار رئيس هيئة النظافة إلى أنه تم الانتهاء كاملًا من طريق محور المشير ومركز المنارة بجوار مسجد المشير، وشارع إن سي والسويس فجر اليوم استعادادًا لاستقبال معرض الكتب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.ولفت أبو حديد إلى أن الطوارئ ستستمر داخل الهيئة طيلة فترة معرض الكتب في نسخته الـ51، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.