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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان: إسلام آباد لن تصبح جزءًا من أى صراع جديد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:08 م
عمران خان
عمران خان
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أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تصبح جزءًا من أي صراع جديد، لأن السلام بدأ يؤتي ثماره للبلاد.

وقال خان، في كلمة له على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة "دافوس" السويسرية، وفقا لقناة جيو نيوز الباكستانية، إن باكستان قد تعلمت من الحرب في أفغانستان والحرب ضد الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر، والتي كلفت بلاده بشدة، وألحقت الكثير من الأضرار في المجتمع.

وأشار خان، إلى أن السياحة في باكستان قد تضاعفت عقب اختياره طريق السلام، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بالقضاء على الإرهاب، لافتا إلى مشاركة بلاده بشكل نشط في تسهيل عملية السلام الأفغانية، منوها بأن هناك فرصة من أجل وقف إطلاق النار في أفغانستان.

وعن الاقتصاد الباكستاني، قال خان: "إن باكستان تأمل في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والمعادن وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا تحفيز الصناعات من أجل توفير فرص العمل للشباب"، موضحا أن بلاده بإمكانها تعزيز الاقتصاد من خلال الاستفادة من الإمكانيات الحقيقية للسياحة.

وأشار إلى أن السياحة في باكستان تضاعفت خلال عام واحد، نتيجة الخطوات التي اتخذتها الحكومة.

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