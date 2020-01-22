التضامن تنظم حملات عن تغذية الطفل في 6 محافظات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه جار تنظيم سلسلة حملات للتوعية الغذائية في المحافظات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لتنمية البرنامج القومي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، والتى تشمل محافظات (البحر الأحمر، أسوان، الإسكندرية، الغربية، القاهرة، والجيزة)، في شراكة تهدف للاستفادة من حملات التوعية التي يُطلقها البرنامج.وأضافت الوزارة، فى بيان، أن حملات التوعية تستهدف نشر التوعية بأهمية التغذية السليمة للطفل منذ مرحلة الولادة حتى مرحلة النضج، والعادات السيئة في الطعام وكيفية الحفاظ على قيمة الوجبة وأيضا معرفة الوجبات ذات القيمة الغذائية العالية الهامة للطفل.وتشهد محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، ثاني فعاليات هذه الحملات؛ حيث تُعقد بقرية الحجندية بالمندرة وتستهدف تلك الندوات الأهالي والميسرات والعاملين بمديرية التضامن الاجتماعي.