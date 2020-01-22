مريض نفسي يطعن شابًا في الشارع بالجيزة

أصيب شاب بطعنات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر تعدي مريض نفسي مجهول عليه في الشارع، أثناء انتظاره بسيارته في الجيزة.تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد إصابة شاب بجرح طعني، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المجني عليه قال إنه أثناء انتظاره بسيارته "الملاكي"، فوجئ بأحد الأشخاص يقذف حجارة على زجاج سيارته، وعندما حاول النزول لاستكشاف الأمر، فوجئ بالمتهم يطعنه بسلاح أبيض، وفر هاربا.وتبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسرعة ضبط المتهم.