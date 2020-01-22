ضبط كمية كبيرة من أسماك الماكريل الفاسدة في البحيرة

شنت مديرية الطب البيطري بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على جميع الأنشطة التجارية والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.وذلك لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتكثيف الرقابة على المجازر والأسواق والمحلات التجارية وضبط الأسعار ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.أسفرت تلك الحملة عن ضبط 1981 كرتونة من أسماك الماكريل منتهية الصلاحية بإحدى الثلاجات بإجمالي وزن 43 طنا و582 كيلو بناحية مركز إيتاي البارود.كما أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لحوم ذبيح خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ113 كيلو جرام بدائرة مركز شرطة المحمودية، تم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.