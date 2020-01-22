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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق مبادرة «هنجملها» وزرع 500 شتلة مثمرة في أسيوط

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:59 ص
صوره من الحدث
صوره من الحدث
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بدء تنفيذ فعاليات مبادرة "هنجملها" وزرع 500 شتلة على مستوى المحافظة، ما بين أشجار الزيتون والليمون والرمان كمرحلة أولى للمبادرة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة مليون شجرة في مختلف المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع والميادين العامة وتضافر جميع الجهود لتوفير سبل الدعم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المبادرة.

جاء ذلك بحضور محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة على مستوى الجمهورية، وهالة محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وحسام صلاح عبدالعال رئيس جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، وبعض أعضاء مجلس النواب.

وناشد محافظ أسيوط كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة عقد اللقاءات والندوات التثقيفية للمواطنين لزيادة الوعي البيئي لديهم وحثهم على المشاركة في زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة لإظهارها بصور جمالية وحضارية لائقة، مؤكدًا على دور مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لتفعيل دور المبادرة والمشاركة الايجابية الفعالة وتشجيعهم على تدشين المبادرات والفعاليات والمساهمة في أعمال التجميل.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل لتنفيذ جميع المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى ترسيخ روح الانتماء للوطن بكافة صورها، موضحا أن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة بدأت تنفيذ فعاليات مبادرة "هنجملها" بزراعة 500 شجرة بالشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة ضمن المشاركات المجتمعية.

وأشار إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ مبادرة الرئيس وزيادة المساحة الخضراء بكافة أنحاء المحافظة، وتحقيق الأهداف الرئيسية المطلوبة منها والمساهمة في إظهار المحافظة بصورة حضارية لائقة ومواجهة التغيرات المناخية، فضلًا عن الهدف الاقتصادي من خلال زراعة أشجار مثمرة وعدم إهدار المياه وتقليل الاستهلاك.
إطلاق مبادرة «هنجملها» وزرع 500 شتلة مثمرة في أسيوط
إطلاق مبادرة «هنجملها» وزرع 500 شتلة مثمرة في أسيوط
إطلاق مبادرة «هنجملها» وزرع 500 شتلة مثمرة في أسيوط
إطلاق مبادرة «هنجملها» وزرع 500 شتلة مثمرة في أسيوط
إطلاق مبادرة «هنجملها» وزرع 500 شتلة مثمرة في أسيوط
إطلاق مبادرة «هنجملها» وزرع 500 شتلة مثمرة في أسيوط

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