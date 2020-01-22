جامعة أسوان تنظم مؤتمر «جراحة الوجه والرأس»

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إن قسم جراحة التجميل والحروق وجراحات الوجه والفكين بمستشفى أسوان الجامعي ينظم المؤتمر الدولي الثامن للجامعات أعلى الصعيد، وبالتنسيق مع قسم التجميل بكلية طب أسيوط والجمعية المصرية لجراحة التجميل العريقة.وأضاف رئيس الجامعة، أن المؤتمر يقام تحت إشراف جامعة أسوان الفتية والتي تحرص على رعاية وتبني النهوض العلمي والمجهود الطبي بالمحافظة على جميع المستويات.وتابع الدكتور أحمد غلاب، أن المؤتمر يقام خلال الفترة من ٢٤ يناير حتى ٢٦ يناير الجاري تحت عنوان "جراحات الوجه والرأس وما يتعلق بها" مع مناقشة الأساليب الحديثة في علاج التشوهات الخلقية والإصابات المتعددة والأورام، كما يناقش جراحات الجمال التي تعني بتنسيق الوجه وحقن المواد المالئة وتجميل الجفون والشفاه والوجنة.وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، إلى أن المؤتمر يشارك فيه أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان وجماعة أسيوط كمشرفين عالميين ومنسقين، ويمثله أد. يوسف صالح رئيس المؤتمر ورئيس قسم التجميل جامعة أسيوط، ود. أحمد قناوي موسى سكرتير المؤتمر والمنسق العلمي وقائم بعمل رئيس قسم التجميل بجامعة أسوان.ويضم المؤتمر العديد من ورش العمل الطبية بحضور أبرز أساتذة التجميل بجمهورية مصر العربية وضيوف دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا لعرض آخر أبحاثهم ومشاركتهم الخبرة للجميع.وأوضح الدكتور أحمد قناوي موسي رئيس قسم التحميل سكرتير المؤتمر، أنه سيكون هناك ورشتي عمل لمناقشة أورام الوجه والرقبة وعرض حالاتها وورشة عمل عن حقن البوتكس بالوجه والجبهة.ويضاف إلى ذلك قيام فريق طبي بعمل جراحات دقيقة بنفس الفترة لإصلاح العصب السابع المصاب بعمليات مستشفى أسوان الجامعي بواسطة خبير دولي زائر وبالتنسيق مع المستشفى الجامعي.