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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغضبان يشهد مؤتمر «طاقات خاصة للعمل لذوي الاحتياجات»

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:52 ص
جريدة الدستور
بورسعيد/شيماء رشاد
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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المؤتمر الخاص بمبادرة طاقات خاصة للعمل، والتي تنظمها نخبة من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بشؤون متحدي الإعاقة، والجمعيات بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بنادي العاملين بالمحافظة والأحياء.

وذلك بحضور الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، والذي يأتي بهدف إبراز القدرات الخاصة لمتحدي الإعاقة، وجعلهم قدوة لنظرائهم وشعاع أمل لذويهم.

وخلال كلمته وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير لجميع الجمعيات المشاركة في تلك المبادرة، مؤكدا فخره واعتزازه بتواجده وسط أبناء بورسعيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد المحافظ بما حققه ذوي الاحتياجات، والذين شرفوا بورسعيد في جميع البطولات والمحافل الدولية التي شاركوا فيها ومثلوا محافظة بورسعيد في بطولات عالمية.

وأضاف انه لفخر لنا جميعا بأن أكثر من ٣٥% من اللاعبين المكرمين من رئيس الجمهورية، كانوا من أبناء بورسعيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بأبنائنا من ذوي الاحتياجات إيمانا بقدرتهم على الإبداع والابتكار والتفوق.

وأكد محافظ بورسعيد أن من يستحق الشكر هم الآباء والأمهات، لأنهم نجحوا في توفير الأجواء المناسبة لأبنائهم وإدماجهم في المجتمع، فهما يستحقون التحية لأنهم الأبطال الحقيقين.

وأضاف أن المحافظة لن تدخر أي جهد في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل استمرار مسيرة النجاح والتفوق في كافة المجالات المشاركين فيها.

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