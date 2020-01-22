الجيش التركى يقصف 6 قرى فى عفرين

أفادت وسائل إعلام كردية اليوم الأربعاء، عن قصف الجيش التركي 6 قرى في عفرين السورية بالسلاح الثقيل، حسبما نقلته فضائية "العربية".يأتي ذلك عقب أيام من قصف الجيش التركي 5 قرى في عفرين بسوريا بالصواريخ والمدافع.من جانبه، هدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بلجوء بلاده إلى "سيناريوهات بديلة" للقضاء على الخطر الذي يهدد أمنها من شمال سوريا.وفيما يخص الاتفاقيات مع روسيا حول شمال شرق سوريا، قال أكار، إن تركيا تستمر في "الاستفزازات" عن طريق عمليات القصف والهجمات الانتحارية، مؤكدا مع ذلك تواصل الدوريات المشتركة مع القوات الروسية.وبدأ تدخل تركيا العسكري المباشر في سوريا عام 2016، ووصل ذروته في أكتوبر عام 2019، عندما اجتاحت قواتها وفصائل موالية لها مناطق في شمال شرقي سوريا، من أجل طرد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة خطرًا عليها.