24 قافلة علاجية مجانية في 6 أشهر للقرى الأكثر احتياجًا بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية تنظيم 24 قافلة علاجية مجانية بمراكز منشأة القناطر والصف وأطفيح والعياط والبدرشين والواحات البحرية وكرداسة وحي الهرم، خلال الستة أشهر القادمة بواقع 4 قوافل شهريا، على مدار يومين متتاليين وتستهدف 648 ألف مواطن.وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه يتم تنظيم تلك القوافل بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وتشمل جميع التخصصات الطبية ويتم توفير الأدوية اللازمة للمترددين عليها بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي للمستشفيات.وأضاف المحافظ أن خلال الشهر الحالي سيتم تنظيم قافلة طبية يومي 21 و22 بقرية عرب أبو عريضة بمركز ومدينة الصف ويومي 24 و25 بقرية البرمبل بمركز ومدينة أطفيح، علما بأنه تم تنفيذ قافلتين يومي 3 و4 بمنطقة حدائق الأهرام بحي الهرم ويومي 14 و15 بقرية وردان بمركز ومدينة منشأة القناطر.وتابع راشد أنه في شهر فبراير سيتم تنفيذ قافلة يومي 4 و5 بمنطقة كفر جبل بحى الهرم، ويومي 11 و12 بقرية الناصرية بمركز ومدينة العياط، ويومي 18 و19 بقرية منشأة كاسب بمركز ومدينة البدرشين،ويومى 21و22 بقرية الحارة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.وفي شهر مارس سيتم تنظيم قافلة بقرية أتريس بمركز ومدينة منشأة القناطر يومي 3 و4، وبمنطقة أبورواش بمركز ومدينة كرداسة يومي 10 و11 وبنزلة السمان بحي الهرم يومي 17 و18 وقافلة أخرى بالشوبك الشرقى بمركز ومدينة الصف يومى 24و25.وأضاف محافظ الجيزة أنه خلال شهر أبريل سيتم تنفيذ قافلة علاجية بقرية كومبرة بكرداسة يومي 7و8، وقافلة بقرية الخرمان بأطفيح يومي 10 و11، وأخرى بمنطقة المناجم بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى يومي 17 و18، وقافلة بقرية دهشور بالبدرشين يومي 21 و22، وفي شهر مايو خلال يومي 5 و6 سيتم تنظيم قافلة بقرية كفر حكيم بكرداسة ويومي 12 و13 بقرية الاخصاص بالصف ويومي 19 و20 بمنطقة كفر الجبل بحى الهرم ويومي 29 و30 بقرية الكريمات بأطفيح.واختتم المحافظ أنه في شهر يونيو سيتم عمل قافلة يومي 2 و3 بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر ويومي 12 و13 بقرية الحارة بالواحات البحرية ويومي 16 و17 بقرية برنشت بالعياط، وتختتم القوافل يومي 23 و24 يونيو بقرية القطوري بمركز ومدينة العياط.