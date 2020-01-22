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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«أمهات مصر» عن امتحان الكيمياء: الوزير بيصالحنا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:51 ص
عبير أحمد
عبير أحمد
نورهان عبدالرحمن
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أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، سهولة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الصف الثاني الثانوي في نظام الثانوية الجديد، بينما تباينت الآراء حول امتحان مادة الجغرافيا بين الصعب والسهل.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن طلاب القسم العلمي وأولياء أمورهم أعربوا عن سعادتهم من سهولة أغلب أسئلة نماذح امتحان مادة الكيمياء بجميع المحافظات، قائلين: "ختامها مسك، وواضح أن الوزير عايز يصالحنا في آخر امتحان بعد عدد من المواد الصعبة".

وأوضحت عبير، أن هناك تباينًا في الآراء حول امتحان الجغرافيا لطلاب القسم الأدبي، واشتكى عدد من الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة أسئلة نماذج امتحان الجغرافيا وتوجد أسئلة ليس لها علاقة بالكتاب المدرسي وغير مباشرة، بينما قال آخرون إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة جيدة.

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